Um crime recorrente em Bauru ao longo de 2025, o furto de fiação deu prejuízo a mais um estabelecimento comercial na última semana do ano. Neste domingo (28), na avenida Alfredo Maia, na Vila Falcão, dois indivíduos pularam o muro e invadiram a loja durante a chuva. Aproveitando-se do local fechado, eles arrancaram um emaranhado de cerca de 30 quilos de fiação elétrica, conforme consta do boletim de ocorrência.

Como o sistema de segurança foi acionado, uma equipe da Polícia Militar foi chamada para ir até o local e se deparou com a dupla em um terreno baldio ao lado da empresa. Um deles conseguiu fugir, mas o outro, de 32 anos, foi abordado e preso em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

O prejuízo da loja não foi informado.