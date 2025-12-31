31 de dezembro de 2025
TERCEIRO LUGAR

Brasil volta ao pódio feminino da São Silvestre


Paulo Pinto/Agência Brasil
Nubia de Oliveira Silva chegou em terceiro lugar, com o tempo de 53 minutos e 24 segundos
Nubia de Oliveira Silva chegou em terceiro lugar, com o tempo de 53 minutos e 24 segundos

A brasileira Nubia de Oliveira Silva conseguiu alcançar o pódio da tradicional corrida internacional de São Silvestre, chegando em terceiro lugar, com o tempo de 53 minutos e 24 segundos.

Ela conseguiu alcançar o pódio após ter ultrapassado a atleta da Tanzânia, Anastazia Dolomongo, que completou a prova com o tempo de 53m29. Desde 2021 o Brasil não chegava entre as três melhores colocações.

Já a também brasileira Tatiane Raquel da Silva chegou na quinta colocação, com o tempo de 53m51.

A prova foi vencida por Sisillia Panga, da Tanzânia, que dominou grande parte da prova, tinha a liderança isolada e completou o percurso em 51min06s.

Na segunda posição chegou a queniana Cynthia Chemweno, com o tempo de 52m11.

O Brasil não sobe ao topo do pódio da São Silvestre desde 2006, quando Lucélia Peres foi campeã.

