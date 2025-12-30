Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (29), em Conchas, na região de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de ameaçar, agredir a pauladas e roubar o próprio tio, de 69 anos, que precisou passar por atendimento médico. O idoso tem medida protetiva de urgência que impede o sobrinho de se aproximar dele.

O crime ocorreu na madrugada do último dia 7, mas foi registrado pela Polícia Civil no dia 17. A vítima contou à polícia que o suspeito invadiu sua residência e passou a lhe ameaçar com uma faca, colocando a arma em seu pescoço e abdômen e dizendo que se tratava de um assalto.

Para se defender, o idoso disse que passou a xingar o sobrinho e desferiu um tapa em seu rosto. Na sequência, acabou atingido por pauladas na cabeça e no antebraço. As agressões só pararam porque uma vizinha começou a gritar pedindo ao autor para que não matasse o seu tio.