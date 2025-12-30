30 de dezembro de 2025
SEGURANÇA VIÁRIA

PM faz operação para coibir infrações de trânsito em Macatuba

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Como resultado da ação, três motocicletas em situação irregular e um automóvel foram recolhidos
Como resultado da ação, três motocicletas em situação irregular e um automóvel foram recolhidos

Macatuba - A Polícia Militar (PM) de Macatuba (46 quilômetros de Bauru) realizou no último sábado (27) uma operação de fiscalização de trânsito com foco em coibir infrações envolvendo motocicletas. A ação teve como principal objetivo aumentar a segurança viária e garantir o cumprimento das normas de trânsito no município.

A operação contou com o apoio das equipes de patrulhamento com motocicletas, o que possibilitou maior mobilidade e eficiência durante as abordagens. Durante a fiscalização, diversos condutores foram orientados e autuados por irregularidades constatadas.

Como resultado da ação, três motocicletas em situação irregular e um automóvel foram recolhidos. Além disso, foram lavradas diversas autuações por infrações de trânsito. A PM reforça que operações como essa continuarão sendo realizadas visando à preservação da ordem, da segurança e da vida no trânsito.

