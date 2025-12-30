Arealva - Um homem de 34 anos e a namorada dele, de 31 anos, moradores de Bauru, foram presos temporariamente pela Polícia Civil, por trinta dias, nesta terça-feira (30), suspeitos de tentarem matar o pai do primeiro, de 68 anos, no último domingo (28), no bairro rural de Santa Izabel, em Arealva (41 quilômetros de Bauru). O casal também é suspeito de desviar valores da conta da vítima e de realizar empréstimos indevidos no nome dela, fatos que motivaram a concessão de medida protetiva de urgência que impede qualquer tipo de aproximação.

Segundo o registro policial, no último dia 22, um boletim de ocorrência (BO) foi registrado após o idoso constatar a subtração de valores depositados em sua conta corrente, além da abertura ilícita de contas bancárias em seu nome para a realização de vários empréstimos sem seu conhecimento ou autorização. Após a descoberta, conforme o BO, a vítima teria sido ameaçada pelo filho, que disse que o mataria e jogaria seu corpo em um rio nos fundos da propriedade onde mora caso ele procurasse a polícia.

No domingo, o casal teria saído de Bauru e ido até a casa do idoso. De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar (PM) em patrulhamento pelo bairro ouviu gritos de socorro vindos da propriedade rural e, ao entrar para verificar, viu o filho puxando e empurrando o pai, que era ameaçado com uma barra de ferro. Ainda conforme o documento, os policiais tentaram intervir, mas os dois suspeitos reagiram e só foram contidos posteriormente, o primeiro com o uso progressivo de força e do bastão tonfa.