A Prefeitura de Bauru informa como ficam os serviços municipais em função do feriado de Ano Novo, nesta quinta-feira (1/1). O expediente administrativo será encerrado às 18h desta terça-feira (30/12), retornando às 8h de segunda-feira (5/01). Confira como ficam os serviços essenciais.
SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até terça-feira (30/12), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (05/01), às 8h.
A Unidade de Assistência Farmacêutica (UAF) do Bela Vista funcionará na quarta-feira (31/12), sexta-feira (02/01) e sábado (03/01) das 7h às 19h, no domingo (04/01) das 7h às 13h, e ficará fechada na quinta-feira (01/01). As UAFs do Centro e do Geisel, e as farmácias do CRMI, do CAPS AD, das UBSe e USFs encerram o funcionamento na terça-feira (30/12) e retornam na segunda-feira (05/01).
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE
O expediente administrativo termina às 17h desta terça-feira (30/12), retornando às 8h de segunda-feira (05/01). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados ao Serviço de Atendimento ao Público por meio do 0800-771 0195, que recebe ligações de telefone fixo e celular, ou 3235-6140 e 3235-6179, para ligações feitas por aparelho celular. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
FEIRAS LIVRES
Quarta-feira – funcionamento normal das feiras livres da manhã na Vila Falcão, Vila Industrial e Nova Esperança, e suspensas as feiras livres noturnas no Colina Verde e Mary Dota. A feira livre do Parque Vitória Régia foi antecipada para a segunda-feira (29/12), das 16h às 21h
Quinta-feira – suspensas todas as feiras livres
Sexta-feira, sábado e domingo – funcionamento normal das feiras livres
PARQUES MUNICIPAIS
Zoológico
Quarta-feira e sexta-feira – das 8h às 16h
Quinta-feira – fechado
Sábado e domingo – das 8h às 17h
Jardim Botânico
Quarta-feira, sexta-feira, sábado e domingo – das 8h às 16h
Quinta-feira – fechado
Horto Florestal
Área de lazer externa – aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas – fechadas todos os dias. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na terça-feira, retomando as atividades na segunda-feira, às 8h
Bosque da Comunidade
Quarta-feira – das 7h às 12h
Quinta-feira – fechado
Sexta-feira – das 12h às 17h30
Sábado e domingo – das 7h às 17h30
ECOPONTOS
Os Ecopontos ficarão fechados na quarta-feira e quinta-feira, e vão funcionar na sexta-feira e sábado das 7h às 19h, e no domingo das 8h às 16h.
ECOVERDE
O Ecoverde ficará fechado todos os dias, retomando o funcionamento na segunda-feira.
ATERRO SANITÁRIO
O aterro sanitário funciona na quarta-feira e sábado das 8h às 12h45, na sexta-feira das 8h às 11h45 e das 13h às 16h45, e ficará fechado na quinta-feira e domingo. O aterro sanitário recebe massa verde, como galhos e folhas de árvores, e volumosos, como móveis velhos.
COLETA SELETIVA
A coleta seletiva fica suspensa na quarta-feira e quinta-feira, com funcionamento normal na sexta-feira e sábado.
POUPATEMPO
O Poupatempo funciona na sexta-feira das 9h às 17h, e ficará fechado na quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo, retornando na segunda-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
COHAB
A Cohab encerrou os atendimentos no dia 19 de dezembro, retomando o funcionamento na segunda-feira (05/01), às 8h.
EMDURB
A Emdurb informa que o expediente administrativo será até às 12h na quarta-feira (31/12), com funcionamento normal na sexta-feira (02/01), retornando às 8h na segunda-feira (05/01). Ficam mantidos os serviços do Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Cemitérios Municipais e Funerária.
COLETA DE LIXO ORGÂNICO
Na quarta-feira (31/12), a coleta do período da noite será antecipada, com início às 13h. Na região central, a coleta será com início às 17h. Na quinta-feira (01/01), não haverá coleta de lixo orgânico. Na sexta-feira (02/01) e sábado (03/01), a coleta seguirá o horário normal.
TRANSPORTE COLETIVO
- Dia 31/12 (quarta-feira) – as linhas operarão com a tabela de DIA ÚTIL até às 14h. Depois, as linhas operarão com a tabela de SÁBADO
- Dia 01/01 (quinta-feira) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO
- Dia 02/01 (sexta-feira) – as linhas operarão com a tabela de SÁBADO
- Dia 03/01 (sábado) – as linhas operarão com a tabela de SÁBADO
- Dia 04/01 (domingo) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO