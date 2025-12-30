A Prefeitura de Bauru informa como ficam os serviços municipais em função do feriado de Ano Novo, nesta quinta-feira (1/1). O expediente administrativo será encerrado às 18h desta terça-feira (30/12), retornando às 8h de segunda-feira (5/01). Confira como ficam os serviços essenciais.

SAÚDE

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços funcionam até terça-feira (30/12), no horário normal de atendimento de cada unidade, e retornam na segunda-feira (05/01), às 8h.