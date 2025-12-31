Não gostou 1

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) não gostou nem um pouco da não aprovação do projeto de lei que atualizava a Planta Genérica de Valores do IPTU, na sessão extraordinária de segunda-feira (29). O processo foi retirado da pauta após a apresentação de um substitutivo assinado pelos vereadores Márcio Teixeira (PL) e Eduardo Borgo (Novo).

Não gostou 2

A prefeita manifestou seu descontentamento em um grupo de vereadores da base aliada. Ela prevê dificuldades adicionais para adequar o orçamento municipal em relação ao que há de planejamento para 2026. De qualquer forma, segundo a coluna apurou durante a sessão, não haveria o mínimo de 11 votos para aprovação do PL, que reajusta o IPTU para setores da cidade e reduz para outros.

Vício de iniciativa

Alguns vereadores estranharam o fato de o presidente da Câmara, Markinho Souza (MDB), sempre implacável com as demandas da oposição, ter aceitado o substitutivo que, no entendimento deles, tem vício de iniciativa e, por isso, não poderia ser proposto por nenhum vereador.