Alguma vez na vida você já se olhou no espelho pela manhã e não se sentiu bem consigo mesma? Colocou aquela roupa que tanto gosta e mesmo assim não se sentiu totalmente satisfeita com o que estava vendo? E, então, tudo ao seu redor parece não fluir conforme você realmente gostaria...

Por outro lado, sabe quando você levanta da cama, se olha no espelho e tem a certeza de que seu dia será bom? Termina de se vestir e se sente incrivelmente linda? E, a partir, daí a mágica acontece e o seu dia passa a ser bom em todas as partes.

Viver se sentindo poderosa e feliz não e um privilegio que toda mulher tem, pois depende de dois pontos essenciais. Segurança e autoestima! Esses dois estados de espírito fazem com que nosso humor mude da água para o vinho.