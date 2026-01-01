Um homem de 38 anos foi preso em flagrante após furtar uma motocicleta, ser perseguido pela própria vítima e acabar se envolvendo em um acidente de trânsito na região central de Bauru. O caso ocorreu na manhã de terça-feira (31) e terminou com o suspeito hospitalizado, com fratura exposta na perna.
De acordo com o boletim de ocorrência, o furto aconteceu na Rua Araújo Leite, onde a vítima, de 36 anos, havia deixado sua motocicleta Honda CG 125 Fan estacionada em frente ao local de trabalho, com a chave no contato e o capacete sobre o banco. Ao sair do estabelecimento, o proprietário percebeu que o veículo havia sido levado e passou a seguir o autor, utilizando outra motocicleta.
Durante a fuga, o suspeito percorreu cerca de 15 quadras até avançar um semáforo vermelho e colidir com um automóvel VW Polo que trafegava regularmente pela via. Com o impacto, ele sofreu fratura exposta no membro superior esquerdo e precisou ser socorrido por equipes de resgate, sendo encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece internado sob escolta policial.
A Polícia Militar foi acionada inicialmente para atender a um acidente de trânsito, mas constatou no local que se tratava de um furto de veículo. A motocicleta foi recuperada e devolvida à vítima ainda no local do acidente.
O suspeito foi autuado em flagrante por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Apesar de o crime ser passível de fiança, o procedimento não foi realizado no momento, já que o homem permaneceu internado. Ele deverá ser apresentado à Polícia Civil assim que receber alta médica, para continuidade dos trâmites legais, incluindo audiência de custódia.
O caso foi registrado no 2º Distrito Policial de Bauru e comunicado ao Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública.