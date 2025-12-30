O complexo da Cachoeira da Pavuna, localizado entre Botucatu e São Manuel, registrou mais um acidente nesta terça-feira (30). Pela manhã, um turista caiu na primeira queda d'água, o que mobilizou equipes de resgate. Devido à dificuldade de acesso ao local, foi preciso acionar o helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). As informações são do portal Acontece Botucatu. Trata-se do segundo acidente em menos de uma semana.
O Corpo de Bombeiros de Botucatu, que atuou no atendimento, informou ao JCNET/Sampi que o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).
"As equipes acessaram a vítima por meio de um sistema de rapel, realizando a estabilização e imobilização ainda no local. A vítima apresentava trauma crânio encefálico (TCE) e recebeu atendimento dos médicos do GRAU, com suporte integrado durante toda a operação", explica.
"Na sequência, foi montado um sistema de ascensão para movimentação até um ponto seguro. Após essa movimentação, a vítima foi retirada do local de difícil acesso pelas equipes da aeronave Águia e conduzida até um ambiente adequado para embarque e transporte. Em seguida, a vítima foi embarcada na Unidade de Resgate, permanecendo aos cuidados da médica do GRAU até o transporte para Hospital das Clínicas - Unesp em Botucatu", completa.
A Defesa Civil também foi deslocada para o complexo e deverá instalar placas de orientação e alerta aos visitantes. O acidente anterior ocorreu na última semana, quando outra pessoa sofreu uma queda na trilha de acesso à cachoeira, também exigindo atendimento de emergência.
As autoridades reforçam o alerta para que visitantes redobrem a atenção ao frequentar cachoeiras e trilhas da região, avaliando as condições do local e evitando situações que possam oferecer risco.