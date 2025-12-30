O complexo da Cachoeira da Pavuna, localizado entre Botucatu e São Manuel, registrou mais um acidente nesta terça-feira (30). Pela manhã, um turista caiu na primeira queda d'água, o que mobilizou equipes de resgate. Devido à dificuldade de acesso ao local, foi preciso acionar o helicóptero Águia da Polícia Militar (PM). As informações são do portal Acontece Botucatu. Trata-se do segundo acidente em menos de uma semana.

O Corpo de Bombeiros de Botucatu, que atuou no atendimento, informou ao JCNET/Sampi que o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

"As equipes acessaram a vítima por meio de um sistema de rapel, realizando a estabilização e imobilização ainda no local. A vítima apresentava trauma crânio encefálico (TCE) e recebeu atendimento dos médicos do GRAU, com suporte integrado durante toda a operação", explica.