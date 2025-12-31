A morte de uma idosa de 92 anos, ocorrida há uma semana após um ataque de abelhas na região, acende um alerta para os riscos desse tipo de acidente, mais comum nesta época do ano, quando o calor intensifica a atividade dos insetos. O caso reforça a importância de saber como agir diante de múltiplas picadas, situação que pode ser grave e até fatal.

No Brasil, os acidentes envolvendo abelhas ocorrem com maior frequência entre os meses de outubro e março, período de temperaturas elevadas. No último dia 26, sexta-feira passada, a idosa perdeu a vida após ser atacada por abelhas em Cafelândia, a 83 quilômetros de Bauru. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa do município, sendo posteriormente transferida para o Hospital das Clínicas de Bauru.

A mulher, no entanto, apresentou complicações graves, incluindo choque anafilático, insuficiência renal aguda e acidose metabólica, em decorrência da grande quantidade de picadas, e não resistiu.