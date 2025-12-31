A morte de uma idosa de 92 anos, ocorrida há uma semana após um ataque de abelhas na região, acende um alerta para os riscos desse tipo de acidente, mais comum nesta época do ano, quando o calor intensifica a atividade dos insetos. O caso reforça a importância de saber como agir diante de múltiplas picadas, situação que pode ser grave e até fatal.
No Brasil, os acidentes envolvendo abelhas ocorrem com maior frequência entre os meses de outubro e março, período de temperaturas elevadas. No último dia 26, sexta-feira passada, a idosa perdeu a vida após ser atacada por abelhas em Cafelândia, a 83 quilômetros de Bauru. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa do município, sendo posteriormente transferida para o Hospital das Clínicas de Bauru.
A mulher, no entanto, apresentou complicações graves, incluindo choque anafilático, insuficiência renal aguda e acidose metabólica, em decorrência da grande quantidade de picadas, e não resistiu.
De acordo com especialistas, ataques com múltiplas ferroadas são considerados situações de alto risco, especialmente em pessoas idosas ou alérgicas, e exigem atendimento médico imediato. Por isso, é fundamental que a população saiba como agir diante desse tipo de ocorrência.
A Secretaria de Saúde de Bauru orienta que, ao identificar um ataque de abelhas, o primeiro passo é acionar imediatamente os serviços de emergência pelo 193 (Corpo de Bombeiros) ou 192 (Samu). Enquanto o socorro não chega, a vítima deve ser retirada do local, se possível, e mantida em repouso, evitando esforços físicos.
Também é importante não tentar retirar os ferrões com pinça ou objetos pontiagudos. A orientação é raspar suavemente a pele, quando possível, até a chegada do atendimento especializado.
Segundo a Secretaria de Saúde, não há no Brasil medicação de uso domiciliar, como a adrenalina autoinjetável utilizada em outros países, o que torna o socorro médico imediato indispensável. A recomendação é nunca subestimar a gravidade de múltiplas picadas, já que o quadro pode evoluir rapidamente para complicações graves.