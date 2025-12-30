Os telefones do Zoológico Municipal estão temporariamente fora de serviço. A informação foi passada pela Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal.

De acordo com a pasta, a equipe técnica já abriu um chamado junto à operadora responsável e segue acompanhando o caso para que o serviço seja restabelecido o mais breve possível.

“Enquanto a situação não é solucionada, o público pode encaminhar dúvidas e solicitar informações por meio de mensagens diretas no perfil oficial do Zoológico no Instagram: @zoobauru, onde as demandas estão sendo respondidas normalmente”, informou a nota.