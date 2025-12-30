A partir desta terça-feira (30), a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) inicia o cadastro dos motoristas do serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, ou seja, do transporte por aplicativo. O objetivo da iniciativa é ter dimensão de quantos aplicativos e motoristas estão rodando na cidade, explica o gerente de Transportes e Intermodais da Emdurb, Leonardo Barbaresco.

O cadastro é feito de forma online até o dia 28 de fevereiro de 2026. De acordo com Barbaresco, a opção pelo cadastramento online é facilitar para o motorista, sem na necessidade de que ele tenha de vir até a Emdurb.

Os motoristas devem fazer o cadastro no site da Emdurb (www.emdurb.com.br) , clicar no o banner “Cadastro Motorista de Aplicativo” e preencher o formulário, informando o nome completo, anexando o documento do veículo (CRLV), carteira de motorista (CNH) e comprovante de cadastro no(s) aplicativo(s), que pode ser um print da tela do aplicativo.