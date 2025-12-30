Um idoso de 77 anos escapou por pouco de ser atingido por uma carcaça de veículo que se desprendeu de um caminhão na tarde desta segunda-feira (29), em Bauru. O acidente ocorreu por volta das 18h30, no cruzamento das ruas Soldado José Gonçalves e Torquato Gonçalves de Andrade, no Jardim Prudência.
De acordo com o boletim de ocorrência, o caminhoneiro transportava a carcaça de um automóvel quando, ao realizar uma conversão, a estrutura acabou se enroscando na fiação aérea. Com o impacto, a sucata se soltou da carroceria e caiu na via, atingindo o chão a poucos centímetros do pedestre.
Assustado com a queda repentina, o idoso se desequilibrou e caiu, sofrendo ferimentos na região do couro cabeludo e da nuca. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico, passou por sutura e, posteriormente, foi liberado.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência e as circunstâncias do acidente serão apuradas.