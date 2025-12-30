30 de dezembro de 2025
DOIS ANOS DEPOIS

Após incêndio, mulher de Bauru busca ajuda para recomeçar

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Pela porta da casa, é possível ver não só o vidro quebrado, mas também as marcas da sala destruída
Pela porta da casa, é possível ver não só o vidro quebrado, mas também as marcas da sala destruída

Uma cozinheira de 50 anos, cuja casa foi parcialmente destruída por um incêndio em 2023, não consegue voltar a morar no imóvel, situado na rua José Dias Pereira, 3-31, na Vila Giunta, em Bauru. Ela busca ajuda para retornar ao lar.

Valéria Aparecida Pavanela explica não ter condições para promover as reformas necessárias e precisa de ajuda para a aquisição de telhas, forro, fiação elétrica, além da religação de água e energia elétrica. Os interessados em ajudá-la podem entrar em contato pelo telefone (14) 99128-0584.

De acordo com a Defesa Civil, a cozinheira foi atendida presencialmente pelo órgão recentemente, no dia 22 de dezembro. A pasta informou também que está priorizando as demandas relacionadas às chuvas, mas assim que possível, enviará uma equipe novamente ao endereço.

Corredor do imóvel com o que sobrou do sofá da sala (Foto: Bruno Freitas)
Corredor do imóvel com o que sobrou do sofá da sala (Foto: Bruno Freitas)

