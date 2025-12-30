Aconteceu na noite desta segunda-feira (29) a Confra da Firma do JC/JCNET, na nova sede, na Rua Xingu, 4-35, reunindo diretoria e colaboradores.
A confraternização celebrou um 2025 de grandes transformações, com investimentos no digital por meio do JCNET.COM.BR, que registra cerca de 4 milhões de visualizações mensais, reforçando a responsabilidade e a credibilidade da marca.
O momento também destacou os 58 anos de história do JC/JCNET e marcou o início de uma nova fase, com novidades e investimentos no audiovisual para 2026.
A Confra da Firma contou com o apoio dos parceiros:
Vó Angelina Padaria e Confeitaria | Erica Zagatto Decorações | Colina Chopp Bauru | Dora Móveis
Fotos: André Sandeiro
