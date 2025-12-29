30 de dezembro de 2025
EM BOTUCATU

'Delegado noel' entrega presentes para crianças de projeto social

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
A distribuição dos presentes, todos frutos de doações, foi feita no bairro Chaparral, no Distrito de Rubião Júnior
Neste final de semana, uma ação social beneficiou dezenas de crianças atendidas por um projeto social de Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Além de brinquedos para os pequenos, distribuídos pelo "papai noel" Lourenço Talamonte Netto, delegado seccional do município, as famílias foram contempladas com cestas de Natal e um almoço especial para celebrar o fim de mais um ano.

O projeto rural Irmã Ceci oferece alimentação, aulas de reforço escolar e atividades físicas para crianças e adolescentes filhos de trabalhadores rurais. A distribuição dos presentes, todos frutos de doações, foi feita no bairro Chaparral, no Distrito de Rubião Júnior. No total, aproximadamente 100 pessoas foram beneficiadas pela iniciativa.

