Na noite desta segunda-feira (29), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi derrotado pelo Caixa/Brasília por 71 x 66, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do NBB Caixa. A partida ocorreu no ginásio Panela de Pressão, com público de 1.844 pessoas.
Com maior domínio dos rebotes e boa troca de passes no ataque, o time visitante começou melhor o duelo e construiu vantagem logo na primeira parcial (23 x 10). O Dragão até conseguiu reagir no segundo período, ajustando a defesa e reduzindo a diferença antes do intervalo. No entanto, nos períodos seguintes, a partida foi marcada pelo equilíbrio, sem que os donos da casa conseguissem encostar de forma decisiva no placar.
“A gente sabia que seria um jogo duro, porque o Brasília é uma equipe muito forte fisicamente, dos dois lados da quadra. Eles abriram vantagem logo no começo e tivemos que correr atrás o tempo todo. Até chegamos mais perto, mas não conseguimos ameaçar a vitória deles. Tentamos algumas variações, jogando com cinco abertos, o Alex de pivô, três armadores ao mesmo tempo em quadra... Mas o mérito também é deles”, avaliou o técnico Paulo Jaú.
O aproveitamento nos arremessos de longa distância também foi um dos fatores determinantes para o resultado: o Dragão converteu apenas cinco das 27 tentativas do perímetro (18.5% de aproveitamento), enquanto o adversário acertou 11 em 21 (37%).
Destaques
Pelo lado visitante, o armador Facundo Corvalán foi o cestinha da partida, com 15 pontos. Kevin Crescenzi anotou 11, enquanto Pedro Mendoza contribuiu com 10. Entre os bauruenses, Matheus Eugeniusz foi o principal pontuador, com 13, seguido por Alex Garcia, com 12.
O NBB continua
Com o resultado, o Bauru Basket encerra o primeiro turno do NBB Caixa na 12ª colocação, com campanha de nove vitórias e 10 derrotas. Já o Caixa/Brasília fecha a primeira metade da competição na quinta posição, com 14 triunfos e cinco reveses.
O elenco e a comissão técnica do Dragão agora entram em recesso de ano novo. Os treinamentos serão retomados no dia 5 de janeiro, pois o time volta à quadra no dia 10, novamente no ginásio Panela de Pressão, diante do Osasco.