Na noite desta segunda-feira (29), o Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit foi derrotado pelo Caixa/Brasília por 71 x 66, em jogo válido pela última rodada do primeiro turno do NBB Caixa. A partida ocorreu no ginásio Panela de Pressão, com público de 1.844 pessoas.

Com maior domínio dos rebotes e boa troca de passes no ataque, o time visitante começou melhor o duelo e construiu vantagem logo na primeira parcial (23 x 10). O Dragão até conseguiu reagir no segundo período, ajustando a defesa e reduzindo a diferença antes do intervalo. No entanto, nos períodos seguintes, a partida foi marcada pelo equilíbrio, sem que os donos da casa conseguissem encostar de forma decisiva no placar.

“A gente sabia que seria um jogo duro, porque o Brasília é uma equipe muito forte fisicamente, dos dois lados da quadra. Eles abriram vantagem logo no começo e tivemos que correr atrás o tempo todo. Até chegamos mais perto, mas não conseguimos ameaçar a vitória deles. Tentamos algumas variações, jogando com cinco abertos, o Alex de pivô, três armadores ao mesmo tempo em quadra... Mas o mérito também é deles”, avaliou o técnico Paulo Jaú.