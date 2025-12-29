30 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM PIRAJUÍ

Homem é preso após descumprir várias vezes protetiva e agredir ex

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Mandado de prisão preventiva foi solicitado à Justiça pela Polícia Civil de Pirajuí
Mandado de prisão preventiva foi solicitado à Justiça pela Polícia Civil de Pirajuí

Pirajuí - Um homem foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (29), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), em uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar (PM), suspeito de desrespeitar reiteradas vezes medidas protetivas de urgência, ameaçando, agredindo e invadindo a residência da ex-mulher, no bairro Nova Pirajuí.

"A prisão é resultado do trabalho integrado das forças de segurança pública, desenvolvido a partir da análise de ocorrências anteriores que indicavam o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, além de registros de agressões, ameaças e invasão de domicílio", informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a autoridade policial de Pirajuí representou pela decretação da prisão preventiva do homem, que foi analisada e deferida pela Justiça no sábado (27). O mandado foi cumprido nesta segunda e ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

"A ação reforça a importância do trabalho conjunto entre a Polícia Civil e a Polícia Militar no enfrentamento à violência doméstica, na proteção das vítimas e na efetiva aplicação da lei", ressalta a Polícia Civil. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pela corporação.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários