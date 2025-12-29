Pirajuí - Um homem foi preso preventivamente, nesta segunda-feira (29), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), em uma ação conjunta entre Polícia Civil e Polícia Militar (PM), suspeito de desrespeitar reiteradas vezes medidas protetivas de urgência, ameaçando, agredindo e invadindo a residência da ex-mulher, no bairro Nova Pirajuí.

"A prisão é resultado do trabalho integrado das forças de segurança pública, desenvolvido a partir da análise de ocorrências anteriores que indicavam o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, além de registros de agressões, ameaças e invasão de domicílio", informou a Polícia Civil, por meio de nota.

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade da vítima, a autoridade policial de Pirajuí representou pela decretação da prisão preventiva do homem, que foi analisada e deferida pela Justiça no sábado (27). O mandado foi cumprido nesta segunda e ele ficou à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.