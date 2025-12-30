‘Ginástica regimental’

Encaminhamentos da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Bauru que impediam, inicialmente, que vereadores de oposição participassem de comissões da Casa de Leis devido à falta de quatro parlamentares na sessão travaram a reunião extraordinária desta segunda-feira (29) por horas e estenderam para um tempo além de razoável uma reunião que era para discutir e votar apenas 3 projetos de lei (PL).

Ausências em plenário

A ‘queda-de-braço’ regimental entre situação e oposição manifestou-se mais uma vez, como nas sessões anteriores, desta vez originada na falta de membros para que a Comissão de Justiça e a de Educação dessem seus pareceres em plenário. Por fim, nomeou-se ‘ad doc’ (apenas para aquela decisão) os substitutos e a sessão foi até o final. Faltaram à sessão de ontem, por motivo de viagem, Cabo Helinho (PL), Emerson Construtor (Podemos), Junior Rodrigues (PSD) e Cabo Helinho (PL).

Sem revisão da PGV

No final, a Câmara Municipal de Bauru adiou a votação do projeto de lei que propõe a revisão da Planta Genérica de Valores (PGV), base de cálculo do IPTU e ITBI. O Projeto de Lei que altera tabelas de valores venais do metro quadrado de terrenos e construções no município acabou retirado da pauta após a apresentação de um substitutivo pelos vereadores Márcio Teixeira (PL) e Eduardo Borgo (Novo). A proposta não chegou a ser discutida em plenário.