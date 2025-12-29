30 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
MINEIROS DO TIETÊ

Comerciante é presa por vender fogos de artifício sem autorização

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Produtos estavam armazenados em caixas de papelão, em meio a materiais de limpeza e outros itens, sem qualquer separação ou medida de segurança
Mineiros do Tietê - Uma comerciante foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (29), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru), suspeita de vender fogos de artifício sem autorização e de armazenar os materiais de forma irregular, em meio a outros produtos, como itens de limpeza.

Os policiais civis fiscalizaram o local após receberem denúncia informando sobre o armazenamento e a comercialização irregular de fogos de artifício em um estabelecimento comercial da cidade.

No endereço informado, as equipes foram recebidas por uma funcionária, que confirmou a existência de fogos de artifício disponíveis para venda e chegou a apresentar uma caixa com os artefatos.

A mulher levou os policiais até o cômodo onde os produtos estavam armazenados em caixas de papelão, em meio a materiais de limpeza e outros itens, sem qualquer separação ou medida de segurança.

"A situação observada representava risco potencial e evidenciava descumprimento das normas legais e técnicas para manuseio, guarda e armazenamento de produtos perigosos", diz nota da Polícia Civil.

A proprietária do comércio foi chamada e admitiu a comercialização dos fogos de artifício sem a devida autorização, situação confirmada pelo setor de produtos controlados da Delegacia Seccional de Jaú.

Ela foi autuada em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para perícia com o objetivo de se atestar sua natureza, classificação e eventuais riscos associados.

