Mineiros do Tietê - Uma comerciante foi presa em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (29), em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru), suspeita de vender fogos de artifício sem autorização e de armazenar os materiais de forma irregular, em meio a outros produtos, como itens de limpeza.

Os policiais civis fiscalizaram o local após receberem denúncia informando sobre o armazenamento e a comercialização irregular de fogos de artifício em um estabelecimento comercial da cidade.

No endereço informado, as equipes foram recebidas por uma funcionária, que confirmou a existência de fogos de artifício disponíveis para venda e chegou a apresentar uma caixa com os artefatos.