A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) informa que foram identificadas tentativas de golpe utilizando, de forma indevida, o nome de unidades de saúde estaduais sob sua gestão. A instituição é responsável pelo Hospital Estadual de Bauru (HE), Hospital de Base (HB), Hospital Manoel de Abreu e Maternidade Santa Isabel, além do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).
Relatos indicam que indivíduos têm realizado contatos telefônicos, apresentando-se falsamente como profissionais de saúde ou representantes das instituições, com o objetivo de obter informações sobre pacientes, serviços ou rotinas internas.
A Famesp ressalta que nenhuma informação sobre pacientes, atendimentos, internações ou rotinas institucionais deve ser repassada por telefone ou outros meios não oficiais, independentemente da identificação apresentada pelo solicitante.
Para os trabalhadores, a orientação é que não sejam fornecidos dados pessoais ou institucionais. Além disso, a supervisão ou chefia da área deve ser imediatamente comunicada sobre qualquer situação suspeita.
Já para os usuários do SUS e acompanhantes, a Famesp esclarece que tanto a entidade quanto as unidades de saúde não solicitam dados pessoais ou informações clínicas por telefone, mensagens ou redes sociais, nem cobram por qualquer tratamento, procedimento ou medicação, pois todos os serviços são 100% dedicados ao SUS (Sistema Único de Saúde).
"Em caso de contato suspeito, não forneça informações nem faça pagamentos e procure a unidade de saúde para esclarecimentos", declara. "A Famesp reforça que situações semelhantes podem ocorrer em diferentes unidades e conta com a atenção e a colaboração de todos para garantir a segurança das informações, a proteção dos pacientes e a integridade das instituições".