A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar (Famesp) informa que foram identificadas tentativas de golpe utilizando, de forma indevida, o nome de unidades de saúde estaduais sob sua gestão. A instituição é responsável pelo Hospital Estadual de Bauru (HE), Hospital de Base (HB), Hospital Manoel de Abreu e Maternidade Santa Isabel, além do Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Relatos indicam que indivíduos têm realizado contatos telefônicos, apresentando-se falsamente como profissionais de saúde ou representantes das instituições, com o objetivo de obter informações sobre pacientes, serviços ou rotinas internas.

A Famesp ressalta que nenhuma informação sobre pacientes, atendimentos, internações ou rotinas institucionais deve ser repassada por telefone ou outros meios não oficiais, independentemente da identificação apresentada pelo solicitante.