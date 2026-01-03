Estratégia de Alocação Adote a Regra 50-15-35: 50% para necessidades básicas, 15% para prioridades financeiras e 15% para gastos em seu estilo de vida (supérfluos). Calcule o valor necessário para sua reserva de emergência (idealmente de 3 a 6 meses de gastos básicos). Pesquise opções de investimento conservadoras (como Tesouro Selic ou CDBs com liquidez diária) para sua reserva. Crie um calendário de vencimentos de contas para evitar multas por atraso em 2026. Use sobras de 2025 (como 13º ou bônus) para antecipar parcelas de dívidas caras.

Limpeza e Ajustes Rápidos Cancele assinaturas e serviços de streaming que você não utilizou nos últimos 30 dias. Revise contas fixas (internet, celular, seguros) e ligue para as operadoras tentando renegociar valores. Planeje o "janeiro sem gastos": identifique despesas extras típicas do início de ano, como IPVA e IPTU. Reúna a família para discutir metas coletivas e dividir responsabilidades financeiras. Analise o uso do cartão de crédito; se necessário, estabeleça um teto de gastos menor para os próximos meses.

Novo ano chegou e é preciso focar no orçamento doméstico. Nesta edição, vamos trazer dicas de como melhor gerenciar as finanças do lar. 1) Diagnóstico e Realidade. Liste todas as fontes de renda familiar previstas para 2026. Mapeie todas as dívidas atuais, identificando as que possuem os juros mais altos (como cartão de crédito ou cheque especial). Categorize seus gastos de 2025 entre essenciais (moradia, alimentação) e supérfluos (assinaturas não usadas, lazer excessivo). Baixe um aplicativo de finanças ou prepare uma planilha de orçamento para o novo ano. Defina uma meta financeira clara para 2026 (ex: quitar uma dívida específica ou montar uma reserva de emergência).

Manutenção e Futuro

Planeje as compras de supermercado com lista para evitar compras por impulso. Estabeleça um valor fixo mensal (mesmo que pequeno, como R$ 50) para começar a poupar já em janeiro. Revise o orçamento aprovado para o país em 2026; considere o novo salário mínimo de R$ 1.621 em seus cálculos se ele impactar sua renda ou de funcionários domésticos. Automatize suas aplicações financeiras para que o valor da poupança seja retirado assim que o salário cair. Faça uma revisão final do plano e comprometa-se a conferir seus gastos semanalmente em 2026.

Mude a gestão do limite do cartão de crédito

Para conseguir pagar integralmente a fatura do cartão de crédito mude a forma de gestão do cartão. Esqueça o limite que administradora do cartão lhe concedeu. Defina o seu limite. Liste tudo que você paga fora do cartão de crédito. Por exemplos: conta de energia, de água, diarista, entre outras. Quando tiver o total que você não paga no cartão, agora deduza esse valor de 85% de sua renda líquida. Exemplo: Renda mensal R$ 5.000,00. Deduz os impostos diretos da renda, por exemplo, R$ 1.000,00. Renda líquida: R$ 4.000,00. Assuma esse valor em 100%. Retire 15% deste valor para as prioridades financeiras. Sobraram R$ 3.400,00. Vamos supor que as contas que você não paga com cartão de crédito totalize R$ 1.400,00. Seu saldo para comprar no cartão de crédito é de R$ 2.000,00 – esse sim é seu limite. Fazendo isso a fatura sempre será quitada integralmente e você evitará pagar juros que podem atingir até 15% ao mês.

Cuidado com o limite do cheque especial

Outro vilão do orçamento doméstico é o cheque especial. Juros mensais são de 8% ao mês para as pessoas físicas. Nunca use o limite para compras por impulso. Esse valor serve para pagamentos emergenciais e não para o dia a dia. Nunca cubre buraco no orçamento com este limite. Caso falte dinheiro há outras modalidades de crédito mais baratas, como por exemplo, o penhor de joias e o empréstimo consignado.