Moradores de diversos bairros de Bauru, como Jardim Tangarás, Manchester, Vargem Limpa, estão sofrendo, mais uma vez, com resíduos espalhados pelas ruas e mau cheiro por conta da falta de coleta de lixo orgânico em época de feriados. De acordo com os reclamantes, desde antes do Natal os sacos não são recolhidos.

De acordo com o munícipe Matias Muniz, a região do Jardim Carolina, Parque Bauru e Núcleo Geisel também enfrenta o problema. “Todo ano isso acontece nessa época, com a saidinha dos reeducandos. Animais e mesmo coletores de materiais reciclados rasgam os sacos e espalhando lixo pelas ruas”. Segundo ele, após dias sem, a coleta finalmente aconteceu no domingo (28). “Coisa que nunca acontece”, diz.

Em nota, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) informou que no sábado (27), embora houvesse motoristas disponíveis para a realização das coletas, foi registrado um número elevado de ausências de coletores.