Moradores de diversos bairros de Bauru, como Jardim Tangarás, Manchester, Vargem Limpa, estão sofrendo, mais uma vez, com resíduos espalhados pelas ruas e mau cheiro por conta da falta de coleta de lixo orgânico em época de feriados. De acordo com os reclamantes, desde antes do Natal os sacos não são recolhidos.
De acordo com o munícipe Matias Muniz, a região do Jardim Carolina, Parque Bauru e Núcleo Geisel também enfrenta o problema. “Todo ano isso acontece nessa época, com a saidinha dos reeducandos. Animais e mesmo coletores de materiais reciclados rasgam os sacos e espalhando lixo pelas ruas”. Segundo ele, após dias sem, a coleta finalmente aconteceu no domingo (28). “Coisa que nunca acontece”, diz.
Em nota, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) informou que no sábado (27), embora houvesse motoristas disponíveis para a realização das coletas, foi registrado um número elevado de ausências de coletores.
“Os motivos dessas faltas ainda estão sendo apurados. Em decorrência dessa situação, houve prejuízos na coleta de resíduos em alguns bairros do município, incluindo a região do Manchester, onde os coletores não compareceram para a execução do serviço. A Emdurb pede a compreensão da população e esclarece que organizou equipes extras, com o objetivo de regularizar a coleta nos bairros mais afetados”, acrescenta o texto.
Ao identificar qualquer irregularidade na coleta em determinada rua ou bairro, o morador pode entrar em contato com a Emdurb pelos números 14 3233-9087 ou 3233-9053.