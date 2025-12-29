As competições do vôlei nacional se encerraram em 2025 e as categorias de base de vôlei do Sesi-SP foram destaque nas competições estaduais e nacionais mais uma vez. Somando as quatro equipes do Sesi Bauru (Sub-17, Sub-19, Sub-21, femininos, e Sub-21 masculino) e as duas do Sesi Jaú (Sub-17 e Sub-19 masculinos), foram dois títulos e outros oito pódios.

A base masculina do Sesi-SP segue sendo dominante no Sub-21 estadual. Em 2025, a equipe sediada no Sesi Bauru foi campeã paulista, o quarto título em cinco anos na categoria mais próxima do time adulto. Além do título Sub-21, o time também disputou e conquistou o bronze na Copa Piratininga, torneio adulto de São Paulo. As duas equipes sediadas no Sesi Jaú também foram medalhistas no Campeonato Paulista, com o Sub-17 sendo bronze e o Sub-19 conquistando a prata.

Nos torneios nacionais, as duas equipes mais jovens da base masculina alcançaram as fases finais e estiveram entre os melhores times do país. O Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), no Sub-17 e no Sub-19, reúne as equipes em fases classificatórias e as seis melhores equipes do país disputam a fase final em Saquarema (RJ).