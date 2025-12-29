As competições do vôlei nacional se encerraram em 2025 e as categorias de base de vôlei do Sesi-SP foram destaque nas competições estaduais e nacionais mais uma vez. Somando as quatro equipes do Sesi Bauru (Sub-17, Sub-19, Sub-21, femininos, e Sub-21 masculino) e as duas do Sesi Jaú (Sub-17 e Sub-19 masculinos), foram dois títulos e outros oito pódios.
A base masculina do Sesi-SP segue sendo dominante no Sub-21 estadual. Em 2025, a equipe sediada no Sesi Bauru foi campeã paulista, o quarto título em cinco anos na categoria mais próxima do time adulto. Além do título Sub-21, o time também disputou e conquistou o bronze na Copa Piratininga, torneio adulto de São Paulo. As duas equipes sediadas no Sesi Jaú também foram medalhistas no Campeonato Paulista, com o Sub-17 sendo bronze e o Sub-19 conquistando a prata.
Nos torneios nacionais, as duas equipes mais jovens da base masculina alcançaram as fases finais e estiveram entre os melhores times do país. O Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI), no Sub-17 e no Sub-19, reúne as equipes em fases classificatórias e as seis melhores equipes do país disputam a fase final em Saquarema (RJ).
Já na base feminina, foram duas finais estaduais, com as equipes Sub-17 e Sub-21 conquistando a prata no Paulista, enquanto o Sub-19 subiu ao pódio com a medalha de bronze. Os times Sub-19 e Sub-21 também foram destaques nacionais, conquistando o bronze no CBI de cada categoria.
O outro título do Sesi-SP em 2025, além do estadual no Sub-21 masculino, foi com o Sub-21 feminino, na disputa da Superliga C, torneio adulto nacional. A equipe do Sesi Bauru foi campeã tanto na fase regional quanto na fase nacional, conquistando o título e a vaga para a disputa da Superliga B, competição de acesso à
Superliga A
Em 2025, o Sesi Bauru também voltou a participar do torneio “Futuras Estrelas de Xangai”, na China, com o Sub-21 feminino. A equipe do Sesi-SP competiu contra seleções internacionais de base da categoria: China, Vietnã, França, Canadá, Eslovênia, Holanda, e a equipe de Xangai. Essa foi a segunda edição do torneio, com o Sesi-SP sendo convidado em ambas as disputas.
Resultados Categorias de Base Vôlei Sesi-SP 2025
Sub-17 Masculino – Bronze Paulista 2025
Sub-19 Masculino – Prata Paulista 2025
Sub-21 Masculino – Ouro Paulista 2025 e Bronze Copa Piratininga
Sub-17 Feminino – Prata Paulista 2025
Sub-19 Feminino – Bronze Paulista 2025 e Bronze CBI 2025
Sub-21 Feminino – Prata Paulista 2025, Bronze CBI 2025 e Ouro Superliga C