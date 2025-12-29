Um idoso de 68 anos teve a casa invadida por três ladrões armados na noite deste domingo (28), em um sítio de Pederneiras, e teve o benefício da aposentadoria levado mediante ameaça. O morador também sofreu outros prejuízos. Todos os criminosos estavam com os rostos encobertos por camisetas, e um deles usava uma espingarda, conforme consta do boletim de ocorrência (BO).

Segundo o registro policial, a vítima relatou que o trio arrombou as portas da casa e pediu que o idoso passasse para eles o dinheiro da aposentadoria, afirmando que já sabiam que ele havia sacado o benefício. Eles não machucaram a vítima e fugiram do local levando R$ 930 em dinheiro, um botijão de gás, um ventilador, um pneu que estava como estepe de um carro, um celular, um farolete e a carne que o morador possuía na geladeira.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Bauru e será investigado por equipes de Pederneiras. Até o momento, ninguém foi identificado ou preso.