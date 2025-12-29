A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Ajudante de motorista PCD – 1 vaga
Analista de Projetos Ambientais – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de oficina – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Auxiliar de logística PCS – 1 vaga
Auxiliar Operacional I – 4 vagas
Auxiliar de padaria – 1 vaga
Designer gráfico – 1 vaga
Eletricista – 2 vagas
Embalador rural – 2 vagas
Estagiário Ensino Médio – 1 vaga
Líder de equipe – 1 vaga
Operador de loja II caixa – 1 vaga
Pedreiro – 2 vagas
Pessoa Advogado (a) – Presencial – 2 vagas
Promotor PCD – 2 vagas
Técnico em Eletrônica – 1 vaga
Trabalhador rural – 3 vagas