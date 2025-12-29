Assim como ocorreu nos últimos dias, o tempo em Bauru continuará sujeito a chuvas, de moderadas a fortes, nos últimos dias de 2025, inclusive no réveillon, e também ao longo dos dias 1º e 2 de janeiro de 2026, devido à atuação de uma nova frente fria, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O instituto reforça que se tratam de condições normais do verão.

Para esta segunda (29), terça (30) e quarta-feira (31), um sistema de baixa pressão no interior do continente, associado a uma frente fria que se desloca pelo oceano, favorece a formação de instabilidades em todo o Estado de São Paulo. A previsão, portanto, é de sol entre nuvens, com áreas de chuva e trovoadas isoladas, algumas eventualmente fortes, que ocorrem principalmente nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas devem apresentar leve declínio a partir de terça-feira.

Na quinta-feira (1º) e na sexta-feira (2), o tempo segue instável no Estado de São Paulo, com muita nebulosidade e previsão de pancadas de chuva isoladas. Em alguns momentos, essas chuvas podem ser de forte intensidade e acompanhadas de descargas elétricas.

O que diz a Defesa Civil