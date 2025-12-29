O 2º Batalhão da Polícia Rodoviária superou, em 2025, o volume de apreensões de drogas registrado ao longo de todo o ano de 2024. O resultado foi alcançado durante a Operação Impacto/Natal/Ano Novo. Neste ano, foram apreendidas 80,2 toneladas de entorpecentes, enquanto em 2024 o total foi de 70,9 toneladas.

Na cidade de Ourinhos, policiais rodoviários, em parceria com o Canil do 13º BAEP, abordaram um caminhão Renault/2008, ocupado apenas pelo condutor. Durante a vistoria, foram localizados 262 tijoslos de pasta-base de cocaína, ocultada no interior das longarinas do veículo. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal de Marília para ratificação do flagrante.

Em Pederneiras, um Mitsubishi Montero, ocupado por dois bolivianos, possuía um fundo falso, onde os policiais localizaram 35 tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 36 quilos. A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal de Bauru como tráfico de entorpecentes em fundo falso. Durante a operação, as equipes também realizaram apreensões de arma de fogo e de medicamentos sem nota fiscal.