30 de dezembro de 2025
REGIÃO DE BAURU

Jovem provoca prisão ao xingar, ameaçar e avançar contra PMs

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução Internet
Sede da Base da PM de Macatuba
Sede da Base da PM de Macatuba

Um jovem de 18 anos “insistiu” para ser preso no final da noite deste domingo (28), quando passou de bicicleta por Policiais Militares e começou a xingá-los e ameaçá-los, no cruzamento das ruas São Paulo e Arlindo Batista Artioli, em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru). Ele chegou a dizer que mataria os agentes.

Segundo o boletim de ocorrência, por conta do comportamento, o rapaz foi abordado, ocasião em que resistiu à prisão e tentou agredir os policiais. Houve uso da força policial, o que resultou em ferimentos no indiciado. Ele precisou ser levado para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal da cidade, antes de ser encaminhado ao Plantão Policial. Na delegacia, foi ouvido e depois liberado.

