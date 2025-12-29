Um jovem de 18 anos “insistiu” para ser preso no final da noite deste domingo (28), quando passou de bicicleta por Policiais Militares e começou a xingá-los e ameaçá-los, no cruzamento das ruas São Paulo e Arlindo Batista Artioli, em Macatuba (a 46 quilômetros de Bauru). Ele chegou a dizer que mataria os agentes.

Segundo o boletim de ocorrência, por conta do comportamento, o rapaz foi abordado, ocasião em que resistiu à prisão e tentou agredir os policiais. Houve uso da força policial, o que resultou em ferimentos no indiciado. Ele precisou ser levado para atendimento médico no Pronto-Socorro Municipal da cidade, antes de ser encaminhado ao Plantão Policial. Na delegacia, foi ouvido e depois liberado.