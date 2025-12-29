Bauru recebe duas lendas do vôlei brasileiro, Fofão e Kátia Monteiro, para um dos momentos mais aguardados do Sesc Verão 2026. As ex-atletas olímpicas estarão na cidade para comandar o Desafio de Vôlei Feminino, atividade que integra a programação do projeto e convida mulheres a vivenciarem, na prática, a força do esporte como espaço de encontro, aprendizado e transformação.

O encontro faz parte da 31ª edição do Sesc Verão, que acontece de 3 de janeiro a 15 de fevereiro, com mais de 1,1 mil atividades gratuitas distribuídas pelas unidades do Sesc e espaços públicos do estado de São Paulo. Com o tema “Esporte é Movimento”, o projeto propõe uma reflexão sobre o esporte como expressão cultural, social e afetiva, acessível a todas as pessoas.

Em Bauru, Fofão campeã olímpica em Pequim 2008 e Kátia Monteiro medalhista olímpica em Sydney 200, irão conduzir o Desafio de Vôlei Feminino, que reúne participantes em um ciclo de treinamentos técnicos e táticos, encerrado com um jogo comemorativo. A atividade acontece entre os dias 11 de janeiro e 7 de fevereiro, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.