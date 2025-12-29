Carlão está de volta pra vestir a 9 no Paulistão...
A notícia que todo o torcedor noroestino esperava finalmente chegou. Carlão está de volta. Ninguém era mais aguardado do que ele pra disputar o Paulistão 2026 com o manto sagrado alvirrubro. O grande ídolo da torcida neste século retorna pra usar a camisa 9 e seguir marcando os gols pelo Norusca. Indiscutivelmente o maior reforço do Noroeste pra disputa do Campeonato Paulista. Não foi nada fácil. Sei bem o gigantesco esforço que a Diretoria da SAF fez pra “fechar” com o artilheiro. A disputa era enorme. Tendo propostas de time de Série A do Brasileirão e alguns da Série B, o centroavante, que é ídolo e tem o respeito e admiração de toda a torcida, decidiu voltar pra Bauru...
O “homem” marcou 18 gols nessa temporada (5 pelo Norusca no Paulistão e mais 13 pela Ferroviária na Série B). Carlão é um centroavante diferenciado. Daqueles que não fica parado. Volta, ajuda a marcar, cria as oportunidades e tem um faro de gol incrível. Presença que impõe respeito dentro de campo e admiração fora dele. Com a chegada do camisa 9, o Noroeste passa a ter a sua referência no ataque e irá brigar sim por uma das 8 vagas na fase eliminatória. Pra alegria de toda a nação noroestina, o Carlão “está voltando pra casa outra vez”...
Elenco do Noroeste praticamente fechado pro Paulistão 2026. Hoje tem jogo-treino...
Com a volta do “homem gol” Carlão, a confirmação da presença do Thiago Lopes (o que já havíamos cravado há um mês) e o anúncio da chegada do volante Daniel Peixoto (que veio do Juventude) e do centroavante Marlyson (Figueirense), o elenco do Noroeste conta agora oficialmente com 25 jogadores. Teremos o anúncio de pelo menos mais 2 atletas de ótima qualidade até o final dessa semana. Deverão ser confirmados um zagueiro e um atacante de lado. O técnico Guilherme e toda a sua Comissão Técnica estão com um grupo muito bom em mãos, com ótimas opções e vários jogadores que atuam em diferentes posições...
A lista oficial conta até esse momento com 25 atletas (pelo menos mais 2 serão anunciados). São eles: os goleiros Luiz Daniel, Jeferson Romário e Henrique Fernandes; os laterais Leocovick, Wesley, PH, Sanchez e Jhonny; os zagueiros Pedro Carrerette, Carlinhos, Renan Araújo e Maycon; os volantes Léo Sena, Daniel Peixoto, Tauã Antunes e Igor Cristiano; os meias Cauã Aguiar, Denner, Thiago Lopes e Diego Mathias e os atacantes Pedro Felipe, Thiaguinho, Rafael Silva, Marlyson e Carlão. Quem constava da lista anterior e infelizmente não fará parte do elenco pro Paulistão é o atacante Robertinho, que sofreu uma lesão. Com certeza um elenco muito mais forte, equilibrado e com uma preparação bem melhor que o do Paulistão 2025...
Na noite de hoje, às 19h, o Noroeste fará seu terceiro jogo-treino, enfrentando a Votuporanguense, na Arena Plínio Marin. Mais uma oportunidade pro técnico Guilherme testar as opções táticas que poderá utilizar nesse Campeonato Paulista...
A “base vem forte” do Bauru Basket/LUSO
A molecada que representa o projeto da base do BAURU BASKET/LUSO foi homenageada no intervalo da partida realizada na segunda-feira (22), entre o Bauru Basket e o Rio Claro, no Ginásio Panela de Pressão. Entraram em quadra os jogadores do Sub-12 (Campeão da Série Ouro da LBC), do Sub-13 (3º colocado da Série Bronze da FPB), do Sub-14 (4º colocado da Série Bronze da FPB) e do Sub-15 (Campeão da Série Prata da FPB)...
Parabéns pra molecada! Os atletas do Sub-12: Rafael, Daniel, Vitinho, Gustavo, Bernardo, Coritiba, Pedro, João Pedro, Dionísio, Mantovani e Arthur.
Do Sub-13: Simeão, Pedro, Vinícius, Cardia, João, Heitor, Miguel, Gustavo, Cabele, Felipe, Rapini, Davi, Willian e Berton.
No Sub-14: Gui Lima, Juninho, Pedro, Bryan, Ramos, Henrique, Murilo, Lino, Agnaldo, Enzo, João Miguel e Alifer.
Fechando com o Sub-15: Rafael, João Ferreguti, Vinícius, Matheus, Lhamas, Guilherme, Juninho, Derick, Alzani, Diego, Penha e Lucas.
Na temporada 2026, todos sobem uma categoria e irão brigar por novas conquistas...
Momento Maguila – aos Professores de Tênis
O SALVE de hoje vai pros professores de tênis que seguem ensinando o esporte em Bauru. Um abraço pro Meca, Claudinho Sacomandi, Carlinhos Oliveira, Pedro Scocuglia, Alessandro Coelho, Carlos Bonfim e o Roberval Vaz (Preto).
