Carlão está de volta pra vestir a 9 no Paulistão...

A notícia que todo o torcedor noroestino esperava finalmente chegou. Carlão está de volta. Ninguém era mais aguardado do que ele pra disputar o Paulistão 2026 com o manto sagrado alvirrubro. O grande ídolo da torcida neste século retorna pra usar a camisa 9 e seguir marcando os gols pelo Norusca. Indiscutivelmente o maior reforço do Noroeste pra disputa do Campeonato Paulista. Não foi nada fácil. Sei bem o gigantesco esforço que a Diretoria da SAF fez pra “fechar” com o artilheiro. A disputa era enorme. Tendo propostas de time de Série A do Brasileirão e alguns da Série B, o centroavante, que é ídolo e tem o respeito e admiração de toda a torcida, decidiu voltar pra Bauru...

O “homem” marcou 18 gols nessa temporada (5 pelo Norusca no Paulistão e mais 13 pela Ferroviária na Série B). Carlão é um centroavante diferenciado. Daqueles que não fica parado. Volta, ajuda a marcar, cria as oportunidades e tem um faro de gol incrível. Presença que impõe respeito dentro de campo e admiração fora dele. Com a chegada do camisa 9, o Noroeste passa a ter a sua referência no ataque e irá brigar sim por uma das 8 vagas na fase eliminatória. Pra alegria de toda a nação noroestina, o Carlão “está voltando pra casa outra vez”...