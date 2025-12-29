Uma loja de roupas localizada na avenida Tiradentes, região central de Pederneiras, foi alvo de furto na manhã deste sábado (27). O crime ocorreu após criminosos arrombarem o teto do estabelecimento para ter acesso ao interior da loja.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a proprietária percebeu o crime ao chegar para abrir o comércio. Ao entrar no local, constatou que R$ 250 em dinheiro haviam sido subtraídos. Até o momento do registro, não foi possível identificar se outros objetos também foram levados.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de pelo menos dois suspeitos dentro da loja. Os indivíduos estavam com o rosto coberto e usavam luvas durante o crime. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos no local. O caso foi registrado como furto qualificado, devido ao rompimento de obstáculo, e segue sob investigação da Polícia Civil.