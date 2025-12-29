O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (29) para fechar o primeiro turno do NBB Caixa. O desafio da vez será diante do Caixa/Brasília, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O último compromisso do Dragão no ano de 2025 será transmitido ao vivo pelo YouTube da Liga Nacional.

Embalado pelo triunfo sobre o Conta Simples/Rio Claro por 84 x 68, o Bauru chega à rodada com campanha de 50% de aproveitamento: são nove vitórias e nove derrotas (9ª colocação). Apesar da briga para subir posições na tabela, o time bauruense não tem mais chances matemáticas de classificação para a Copa Super 8 (torneio eliminatório que reúne os oito melhores da primeira metade da competição).

Do outro lado, o Brasília aparece na 5ª posição, com 13 triunfos e cinco reveses (72,2%). A equipe comandada pelo treinador Dedé Barbosa vem de derrota fora de casa para o Sesi Franca na rodada passada, mas segue como uma das forças do campeonato.