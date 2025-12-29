O Zopone/Unimed/Bauru Basket/Parmalat Fit volta à quadra nesta segunda-feira (29) para fechar o primeiro turno do NBB Caixa. O desafio da vez será diante do Caixa/Brasília, às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. O último compromisso do Dragão no ano de 2025 será transmitido ao vivo pelo YouTube da Liga Nacional.
Embalado pelo triunfo sobre o Conta Simples/Rio Claro por 84 x 68, o Bauru chega à rodada com campanha de 50% de aproveitamento: são nove vitórias e nove derrotas (9ª colocação). Apesar da briga para subir posições na tabela, o time bauruense não tem mais chances matemáticas de classificação para a Copa Super 8 (torneio eliminatório que reúne os oito melhores da primeira metade da competição).
Do outro lado, o Brasília aparece na 5ª posição, com 13 triunfos e cinco reveses (72,2%). A equipe comandada pelo treinador Dedé Barbosa vem de derrota fora de casa para o Sesi Franca na rodada passada, mas segue como uma das forças do campeonato.
O técnico Paulo Jaú destacou a importância do período recente de descanso e projetou um confronto duro. “Esse tempo sem treinamento foi importante para passar o Natal com a família e dar um ânimo ao grupo. Mas agora tivemos mais três dias para treinar e nos preparar para enfrentar uma equipe dura, que nos últimos anos tem brigado na parte de cima da tabela. O Brasília reformulou o elenco, ficou mais físico e muito talentoso, especialmente na bola de três. Jogando em casa, é um confronto direto por posição, e precisamos estar bem preparados física e mentalmente, com uma defesa sólida, para buscar o resultado positivo”, analisou o comandante.
Para a partida, Jaú segue contando com praticamente todo o elenco à disposição. O único desfalque é o ala Wesley Mogi, que se recupera de cirurgia no tendão do bíceps direito e tem retorno previsto para a reta final da fase de classificação.
Top-5 à vista
A partida desta segunda-feira pode marcar um feito individual relevante. O armador Dontrell Brite precisa de apenas 10 pontos para entrar no top-5 de maiores pontuadores da história do Bauru Basket no NBB Caixa. Caso atinja a marca, ultrapassará o ala Gui Deodato e alcançará o feito em seu jogo de número 150 pelo clube, em sua quinta temporada na Cidade Sem Limites.
Veja o ranking completo:
1° - Larry Taylor - 5283 pontos
2° - Alex Garcia - 4886 pontos
3° - Rafael Hettsheimeir - 2532 pontos
4° - Fernando Fischer - 2326 pontos
5° - Gui Deodato – 2265 pontos
6° - Dontrell Brite – 2255 pontos
Ação solidária
Os ingressos para a partida já estão disponíveis exclusivamente pelo site baurubasket.eleventickets.com. Os valores são: R$ 15 para o setor de arquibancadas, R$ 70 para cadeiras numeradas e R$ 90 para cadeiras de quadra.
Cada CPF poderá adquirir um ingresso de adulto e até quatro ingressos adicionais para menores de idade. Crianças de até 7 anos têm gratuidade, mediante retirada do ingresso de cortesia pelo site. Caso a carga antecipada não seja esgotada, as entradas remanescentes serão comercializadas nas bilheterias do ginásio uma hora antes do início do jogo.
Assim como na rodada anterior, o Bauru Basket promove uma ação solidária em parceria com o Grupo Zopone. De forma voluntária, os torcedores poderão doar um pacote de macarrão tipo parafuso ou um litro de leite, que serão destinados ao Grupo Entre Amigos, entidade que atua no apoio a famílias em situação de vulnerabilidade social.