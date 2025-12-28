A Defesa Civil emitiu um alerta à população com orientações importantes para reduzir riscos durante o período de chuvas intensas, comuns no verão. As tempestades são caracterizadas por ventos fortes e grande volume de precipitação, podendo vir acompanhadas de trovoadas e raios, fenômenos que estão entre as principais causas de lesões e mortes relacionadas a eventos climáticos.

Segundo a Defesa Civil, os raios são mais frequentes nesta época do ano e podem atingir o mesmo local duas ou mais vezes. Somente nesta terça-feira, foram registrados milímetros significativos de chuva ao longo do dia, o que aumenta o risco de alagamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A orientação é para que a população evite circular por pontos com histórico de alagamentos e redobre a atenção com árvores e cabos elétricos caídos. Durante tempestades, também podem ocorrer congestionamentos no trânsito, destelhamentos e prejuízos à infraestrutura urbana e às plantações.