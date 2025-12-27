Há três anos, em dezembro de 2022, a prefeita Suéllen Rosim (PSD) encaminhou à Câmara Municipal um ofício propondo que o novo complexo esportivo que está sendo construído no Residencial Vargem Limpa Vida Nova Bauru recebesse o nome de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Prevista inicialmente para ser entregue no fim de 2024, a obra atingiu 48% de execução e agora tem conclusão estimada pela Secretaria de Infraestrutura para dezembro de 2026.

Se for concretizada, será a primeira homenagem da cidade ao maior ídolo do futebol brasileiro, que morreu aos 82 anos, em 29 de dezembro de 2022. Embora Edson Arantes do Nascimento tenha nascido em Três Corações (MG), foi em Bauru que Pelé, o Rei do Futebol, construiu os alicerces de sua trajetória no esporte. Na Cidade Sem Limites, ele não apenas recebeu o apelido que o consagraria mundialmente, como também desenvolveu as habilidades que o transformaram em craque.

Foi nos campos de terra, nas ruas de paralelepípedo e nas quadras de futsal do Radium FC, além das categorias de base do Bauru Atlético Clube (BAC), no juvenil Baquinho, que Pelé deu seus primeiros dribles e marcou os primeiros gols. Ainda jovem, chegou a participar de amistosos com o elenco profissional do Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, o Alfredão.