Na tarde deste domingo (28), a comissão técnica do Noroeste concluiu mais uma etapa importante do planejamento visando a sequência da preparação da equipe. O técnico Guilherme Alves, em conjunto com o auxiliar técnico Xandão Almeida, definiu a relação de atletas que irão disputar o jogo-treino marcado para esta segunda-feira (29), na cidade de Votuporanga.

A atividade será realizada diante do Votuporanguense, às 19h, no Estádio Plínio Marin. O confronto faz parte do cronograma de avaliações técnicas e táticas estabelecido pela comissão, que busca observar o desempenho coletivo e individual dos jogadores em situação real de jogo, além de promover ajustes estratégicos importantes.