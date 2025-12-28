29 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
BOTUCATU

Bombeiros resgatam vítima após acidente em trilha de cachoeira

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter

O Corpo de Bombeiros realizou, na tarde desta semana, o resgate de uma vítima que sofreu um acidente enquanto percorria a trilha da Cachoeira Pavuna. A pessoa precisou de atendimento e foi retirada do local após se ferir durante o trajeto.

Diante do ocorrido, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre os riscos em trilhas de cachoeiras, principalmente neste período de chuvas. Segundo o órgão, o solo molhado e irregular aumenta as chances de escorregões, quedas, torções e fraturas.

A orientação é para que os visitantes redobrem a atenção, sobretudo quando estiverem acompanhados de crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Avaliar previamente as condições da trilha, usar calçados adequados e evitar o percurso em dias chuvosos ou logo após chuvas intensas são medidas recomendadas.

A Defesa Civil também ressaltou que, em áreas particulares com cobrança de ingresso, os responsáveis pelos locais devem garantir a manutenção das trilhas, com limpeza, correção de pontos críticos e sinalização adequada, assegurando condições mínimas de segurança aos visitantes.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários