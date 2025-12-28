O Corpo de Bombeiros realizou, na tarde desta semana, o resgate de uma vítima que sofreu um acidente enquanto percorria a trilha da Cachoeira Pavuna. A pessoa precisou de atendimento e foi retirada do local após se ferir durante o trajeto.

Diante do ocorrido, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre os riscos em trilhas de cachoeiras, principalmente neste período de chuvas. Segundo o órgão, o solo molhado e irregular aumenta as chances de escorregões, quedas, torções e fraturas.

A orientação é para que os visitantes redobrem a atenção, sobretudo quando estiverem acompanhados de crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Avaliar previamente as condições da trilha, usar calçados adequados e evitar o percurso em dias chuvosos ou logo após chuvas intensas são medidas recomendadas.