Um homem de 34 anos foi preso na manhã deste sábado (27), em Barra Bonita, por tentativa de furto e desobediência. Durante a ocorrência, a polícia apurou que o suspeito também está envolvido em um roubo cometido com uso de faca de cozinha, no qual um mototaxista foi agredido. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Segundo as informações das equipes policiais, uma testemunha flagrou o homem tentando furtar um imóvel desocupado e que está à venda no bairro Jardim Brasil. A situação foi comunicada às autoridades, que iniciaram as buscas. O suspeito foi localizado no cruzamento das ruas Primeiro de Março e Antônio Belei. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir, mas acabou contido.

Durante o interrogatório, o homem confessou a tentativa de furto e admitiu participação no roubo de uma motocicleta Honda Twister, ocorrido na tarde de sexta-feira (26). Na ocasião, a vítima foi agredida com uma faca de cozinha. Apesar da violência, os ferimentos não foram graves, e a motocicleta foi recuperada no mesmo dia.