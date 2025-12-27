Sempre escrevo a partir das minhas vivências — ou, como se diz hoje, das Minhas experiências.

E foi justamente uma delas, banal e moderna, que me fez rir sozinha nesta manhã.

Recebi uma compra feita por um site, sem nenhum contato humano. Aquilo que, às vezes, chamamos de maravilhoso — pela praticidade —, mas que, em outra camada, é profundamente triste. A cada compra, percebo que vamos nos isolando mais: menos conversa, menos encontro, menos convivência. Caminhamos, a passos rápidos, para cidades robotizadas, habitadas por ermitões conectados.