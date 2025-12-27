Ao longo da história, parece que nosso planeta foi palco de diferentes “camadas” de civilizações. Cada uma deixou marcas, enigmas e realizações que ainda hoje nos desafiam. Na camada atual, buscamos organizar o passado em linhas cronológicas, tentando conectar datas e teorias de evolução. Nem sempre, porém, essas conexões se sustentam de forma linear.

A teoria de Darwin, unanimidade na comunidade científica, trouxe a base para compreendermos a evolução das espécies. Mas alguns pontos ainda intrigam. Há saltos inesperados e caminhos surpreendentes, como o caso do polvo — um animal com características biológicas únicas — ou o fator Rh negativo em humanos, cuja origem permanece pouco clara. Esses exemplos alimentam a imaginação e levantam hipóteses sobre a Terra como possível “laboratório de experiências”.

Outro enigma fascinante é o surgimento e desaparecimento dos dinossauros. Eles habitaram todos os continentes e dominaram o planeta por milhões de anos. O fim abrupto, atribuído ao impacto de um meteoro na região do atual Golfo do México, teria desencadeado um inverno global que durou anos. Para alguns, esse evento sugere não apenas um acidente cósmico, mas uma intervenção programada na história da vida. Seguindo a linha do tempo, chegamos às primeiras civilizações humanas.