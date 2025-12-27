Estamos encerrando o ano e vale a pena refletirmos sobre algumas das principais manchetes da nossa cidade em função do período de chuvas que já estamos vivendo neste verão que acabou de começar. Em primeiro lugar vamos agradecer a Deus porque o Rio Batalha encheu e se reduziu o problema da falta de água em nossas torneiras.

Mas vamos refletir sobre a resiliência de Bauru ao excesso de água que vem por aí !

Iniciemos a nossa reflexão com o recorrente alagamento no cruzamento da Avenida Comendador José da Silva Martha na Praça Claudio Sacomandi que fica próxima dos trilhos abandonados da ferrovia e da Banca Filho da Fruta. Ali é onde ocorre o primeiro desague de um afluente para o nosso Rio Bauru que corta o trecho urbano da nossa cidade Sem Limites.