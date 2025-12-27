Ao longo da vida, todos nós conhecemos pessoas que marcam a nossa trajetória, e comigo não foi diferente. Uma amiga muito especial para mim é a Laila, alguém que sempre esteve presente tanto nos momentos de alegria quanto nos dias difíceis. Desde o início da nossa convivência, percebi que sua amizade representa apoio, confiança e companheirismo.

Lembro-me de uma situação ocorrida no dia 15 de março de 2022, quando eu estava muito insegura por causa de uma apresentação escolar. Foi então que a Laila, junto com a Maria, se aproximou e ofereceu ajuda. Elas tiveram paciência para ouvir minhas preocupações, deram conselhos e até treinaram comigo. Graças a esse gesto de amizade, consegui apresentar o trabalho com mais confiança.

Essa experiência me mostrou que a verdadeira amizade não se resume apenas a compartilhar risadas, mas também a estar presente quando mais precisamos. Compreendi, assim, que não estar sozinho é fundamental para o bem-estar emocional. Ter amigas como Laila e Maria significa ter alguém com quem dividir alegrias e tristezas, alguém que fortalece e ajuda a crescer. Afinal, a amizade é um elo indispensável para tornar a vida mais leve e significativa.