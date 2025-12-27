O lançamento da 'Rota da Cachaça' de São Paulo pelo Governo do Estado, no último dia 11 de dezembro, reforça o protagonismo de regiões tradicionais na produção do destilado, com destaque especial para Lençóis Paulista e Jaú, municípios da região que carregam uma forte herança histórica ligada à cana-de-açúcar e aos alambiques artesanais. A iniciativa busca fomentar o turismo rural, impulsionar o agronegócio e fortalecer a economia local por meio da valorização da cachaça paulista.

Com oito trajetos distribuídos por 65 municípios, além de destinos de experiências e de negócios, o projeto integra produtores, indústrias, comércio e consumidores, movimentando toda a cadeia produtiva. Para cidades como Lençóis Paulista e Jaú, onde a cachaça faz parte da identidade regional, a proposta representa uma oportunidade de ampliar mercados, atrair visitantes e gerar emprego e renda.

Jaú se destaca no roteiro com a centenária Fazenda Mandaguahy, fundada em 1858. A propriedade, que passou por diferentes ciclos produtivos, dedica-se desde a década de 1960 ao cultivo da cana-de-açúcar e, desde 2004, à produção artesanal da Cachaça Mandaguahy. Envelhecida em diferentes madeiras brasileiras, a bebida conquistou reconhecimento pela qualidade e mantém viva a tradição familiar. Além da produção, a fazenda investe no turismo histórico e ecológico, oferecendo visitas guiadas e degustações, o que fortalece o setor de serviços e amplia o impacto econômico no município.