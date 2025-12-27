A última do ano
Nesta segunda-feira (29), às 10h, a Câmara Municipal realiza, por convocação da prefeita Suéllen Rosim (PSD), a 10ª Sessão Extraordinária do ano. Os vereadores se reúnem para apreciar três Projetos de Lei (PL) de iniciativa do Poder Executivo em Primeira Discussão, dois deles tramitando em Regime de Urgência. Caso aprovados, eles já devem passar por uma segunda rodada de votação na 11ª Sessão Extraordinária, a ser realizada na sequência.
Três processos
As matérias em debate tratam da Organização Administrativa da Prefeitura (organograma); de alterações nos valores da Planta Genérica de Valores do Município, o que trará mudanças, para mais ou para menos, nos valores em impostos municipais como IPTU, ITBI e ISS; e o PL de repasse de recursos públicos a entidades sociais.
Quem estará na sessão? 1
Há uma expectativa nervosa por parte dos governistas sobre quem estará na sessão desta segunda, haja vista que alguns parlamentares viajaram. A coluna fez uma ‘consulta’ e constatou que, neste momento, pelo menos dois vereadores da base da prefeita Suéllen Rosim não estarão presentes e comunicaram a ausência ao governo: Junior Rodrigues (PSD) e Emerson Construtor (Podemos).
Quem estará na sessão? 2
Dois vereadores consultados – Cabo Helinho (PL) e André Maldonado (PP) - ainda não sabem se estarão em Bauru nesta segunda. O líder do governo no Legislativo, Sandro Bussola (MDB), em viagem aos Estados Unidos, informou que estará presente. Da oposição, todos devem comparecer.
Debates e embates
Apesar do clima natalino, a oposição não deverá dar trégua, como já foi sinalizado nos últimos dias. São apenas três projetos de lei, mas que podem consumir muitas horas de debates e embates, principalmente no que se refere ao PL do Organograma. A oposição também deve ocupar o rol de oradores com outros assuntos, como as investigações da CEI da Sucata, sobre as denúncias de venda irregular de materiais inservíveis da Emdurb.
Vídeo de Estela viraliza
Um vídeo da vereadora Estela Almagro (PT) postado na semana passada em seu perfil no Instagram teve mais de um milhão de visualizações, 18 mil curtidas e 870 comentários. Trata-se de uma discussão áspera que a parlamentar teve com o vereador Marcelo Afonso, durante diligências da CEI da Sucata na Emdurb. Afonso é presidente do colegiado.