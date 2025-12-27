A última do ano

Nesta segunda-feira (29), às 10h, a Câmara Municipal realiza, por convocação da prefeita Suéllen Rosim (PSD), a 10ª Sessão Extraordinária do ano. Os vereadores se reúnem para apreciar três Projetos de Lei (PL) de iniciativa do Poder Executivo em Primeira Discussão, dois deles tramitando em Regime de Urgência. Caso aprovados, eles já devem passar por uma segunda rodada de votação na 11ª Sessão Extraordinária, a ser realizada na sequência.

Três processos

As matérias em debate tratam da Organização Administrativa da Prefeitura (organograma); de alterações nos valores da Planta Genérica de Valores do Município, o que trará mudanças, para mais ou para menos, nos valores em impostos municipais como IPTU, ITBI e ISS; e o PL de repasse de recursos públicos a entidades sociais.

Quem estará na sessão? 1

Há uma expectativa nervosa por parte dos governistas sobre quem estará na sessão desta segunda, haja vista que alguns parlamentares viajaram. A coluna fez uma ‘consulta’ e constatou que, neste momento, pelo menos dois vereadores da base da prefeita Suéllen Rosim não estarão presentes e comunicaram a ausência ao governo: Junior Rodrigues (PSD) e Emerson Construtor (Podemos).