25 de dezembro de 2025
HIDRATE-SE!

Com 36.6 graus, Bauru registra o dia mais quente do ano

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Com 36.6 graus às 15h20, esta quinta-feira (25), dia de Natal, registrou a temperatura mais alta do ano em Bauru.

O recorde anterior foi em fevereiro, com 32.7 graus. A mínima nesta quarta foi de 24.1 C, às 5h10. As informações constam nos Dados Históricos do Centro de Meteorologia da Unesp Bauru (IPMet).

A previsão é de que o tempo siga com céu claro a parcialmente nublado e com temperaturas elevadas até domingo (28), pelo menos. Para a semana que vem, há previsões de chuvas, a partir de segunda-feira (29).


