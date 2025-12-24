O motociclista de 37 anos que morreu na noite desta terça-feira (23) em uma colisão com uma caminhonete, na marginal da rodovia Marechal Rondon, no sentido interior-capital, próximo ao Posto Graal, em Bauru, foi identificado em boletim de ocorrência (BO) como Charles Lima da Silva. O JCNET apurou que ele era entregador, residia no distrito bauruense de Tibiriçá e seu velório acontece nesta quarta-feira (24), véspera de Natal, no Centro Velatório Municipal de Avaí (a 39 quilômetros de Bauru). O sepultamento ocorre no fim da tarde, no cemitério do município.

Conforme o JCNET noticiou, segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a caminhonete, modelo Amarok, seguia do Mato Grosso para Avaré quando apresentou uma pane mecânica. O condutor do veículo, de 42 anos, contou à reportagem que parou na faixa da esquerda e sinalizou o local.

Por razões a serem esclarecidas, a motocicleta Mottu Sport 110, conduzida por Charles, que seguia logo atrás, acabou colidindo na traseira da caminhonete. Com o impacto, o entregador foi arremessado por alguns metros e não resistiu aos ferimentos.