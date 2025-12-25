Um homem morreu após ser ferido durante uma briga generalizada ocorrida na madrugada desta quinta-feira (25), em plena festividade do Natal, no bairro Cidade Alta, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). A informação foi confirmada pelas autoridades locais ao portal Central de Notícias.

Segundo o histórico preliminar policial, a confusão envolveu agressões físicas intensas, com socos, pontapés e até tijoladas, o que resultou na morte da vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada.

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos iniciais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito em via pública.