25 de dezembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

VIOLÊNCIA NO FERIADO

Homem é morto em Jaú durante briga generalizada no Natal

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JCNET
Plantão Policial de Jaú
Plantão Policial de Jaú

Um homem morreu após ser ferido durante uma briga generalizada ocorrida na madrugada desta quinta-feira (25), em plena festividade do Natal, no bairro Cidade Alta, em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru). A informação foi confirmada pelas autoridades locais ao portal Central de Notícias.

Segundo o histórico preliminar policial, a confusão envolveu agressões físicas intensas, com socos, pontapés e até tijoladas, o que resultou na morte da vítima, cuja identidade ainda não foi confirmada.

A Polícia Militar esteve no local para atender a ocorrência e realizar os procedimentos iniciais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito em via pública.

A Polícia Civil de Jaú apura as circunstâncias do crime e trabalha para identificar os suspeitos e o motivo que levou ao homicídio.

