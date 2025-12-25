O Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, comemora 110 anos de fundação nesta quinta-feira (25). "É mais de um século dedicado à saúde, ao cuidado humanizado e à promoção de bem-estar aos pacientes", afirmam seus dirigentes. A história começou em 1915 e ganhou um simbolismo especial: no dia 25 de dezembro, dia de Natal, o casal Domingos Pereira de Carvalho e Anna Marcelina Campanhã de Carvalho decidiram pela doação de uma parte das terras da fazenda e recursos financeiros para construção da Maternidade do Jahu, com o objetivo de reduzir as mortes das mulheres durante o parto. Não sabiam que, anos mais tarde, a unidade se tornaria um centro de referência em oncologia e o motivo de esperança e vida para tantos brasileiros.

Em 1954, a maternidade ampliou suas atividades e passa a ser também um hospital geral. Em 1970, se transformou na primeira unidade hospitalar especializada em câncer do interior de São Paulo. Desde então, o Hospital Amaral Carvalho investiu em desenvolvimento, equipes e tecnologia e cresceu em tamanho e porte. Hoje, são mais de dois mil funcionários contratados, ambulatórios em funcionamento em Bauru, Lins e Lençóis Paulista, além de unidades de assistência social e atividades culturais mantidas pela Fundação Amaral Carvalho. O HAC atende atualmente mais de 80 mil pacientes, sendo 90% do Sistema Único de Saúde (SUS) de quase mil municípios do País e foi reconhecido como o maior centro transplantador de medula óssea do Brasil, com mais de 4,6 mil procedimentos realizados desde o início do serviço, em 1996.

“Nos empenhamos muito e seguimos acreditando na nossa missão de salvar vidas. Hoje, vemos que construímos um legado de saúde que muito nos orgulha. E isso só foi possível porque acreditamos no valor de cada um que faz parte da nossa história. Investimos em pessoas, em educação, em capacitação e transformamos nossos serviços em referência nacional e exemplo de humanização. Investimos em profissionalismo e padronização e conquistamos acreditação ONA 1”, comenta o superintendente do HAC, Antonio Navarro.