O Hospital Amaral Carvalho, de Jaú, comemora 110 anos de fundação nesta quinta-feira (25). "É mais de um século dedicado à saúde, ao cuidado humanizado e à promoção de bem-estar aos pacientes", afirmam seus dirigentes. A história começou em 1915 e ganhou um simbolismo especial: no dia 25 de dezembro, dia de Natal, o casal Domingos Pereira de Carvalho e Anna Marcelina Campanhã de Carvalho decidiram pela doação de uma parte das terras da fazenda e recursos financeiros para construção da Maternidade do Jahu, com o objetivo de reduzir as mortes das mulheres durante o parto. Não sabiam que, anos mais tarde, a unidade se tornaria um centro de referência em oncologia e o motivo de esperança e vida para tantos brasileiros.
Em 1954, a maternidade ampliou suas atividades e passa a ser também um hospital geral. Em 1970, se transformou na primeira unidade hospitalar especializada em câncer do interior de São Paulo. Desde então, o Hospital Amaral Carvalho investiu em desenvolvimento, equipes e tecnologia e cresceu em tamanho e porte. Hoje, são mais de dois mil funcionários contratados, ambulatórios em funcionamento em Bauru, Lins e Lençóis Paulista, além de unidades de assistência social e atividades culturais mantidas pela Fundação Amaral Carvalho. O HAC atende atualmente mais de 80 mil pacientes, sendo 90% do Sistema Único de Saúde (SUS) de quase mil municípios do País e foi reconhecido como o maior centro transplantador de medula óssea do Brasil, com mais de 4,6 mil procedimentos realizados desde o início do serviço, em 1996.
“Nos empenhamos muito e seguimos acreditando na nossa missão de salvar vidas. Hoje, vemos que construímos um legado de saúde que muito nos orgulha. E isso só foi possível porque acreditamos no valor de cada um que faz parte da nossa história. Investimos em pessoas, em educação, em capacitação e transformamos nossos serviços em referência nacional e exemplo de humanização. Investimos em profissionalismo e padronização e conquistamos acreditação ONA 1”, comenta o superintendente do HAC, Antonio Navarro.
Apesar de toda a evolução observada ao longo dos últimos 110 anos, a administração do hospital entendeu que não deve parar por aqui. “Aumentamos em estrutura, melhoramos processos, trouxemos equipamentos mais modernos e eficazes, mas há muito mais a se fazer, pelo bem dos nossos pacientes. Almejamos um futuro de excelência”, destaca. Neste ano, o HAC iniciou o programa de Transplante Hepático, que promete ser um marco no serviço de transplantes brasileiro. Além disso, saíram do papel os projetos de novas unidades em Bauru e Itu, aumentando a capacidade de atendimento e a abrangência dos serviços e facilitando a rotina e transporte dos pacientes.
Além disso, o Hospital Amaral Carvalho está em processo de qualificação das terapias Car-T Cell, tratamento imunoterápico inovador contra o câncer e, recentemente, iniciou as atividades da Unidade de Internação Pediátrica.
O hospital de ensino, a cada ano, aumenta o número de programas desenvolvidos. São residências médicas e multiprofissionais, curso básico de oncologia, de citometria de fluxo e estágios. Além disso, difunde conhecimento por meio de eventos, simpósios e congressos realizados ao longo do ano.
“Sabemos que chegamos longe, mas queremos mais. O HAC nunca foi somente tratamento oncológico. Nós somos acolhimento, somos cuidado. Queremos mais casas de apoio para acolher nossos pacientes de forma digna, queremos mais tecnologia para tratamentos mais eficazes, para que o paciente volte ao seu convívio familiar o quanto antes. E sabemos que podemos isso tudo. Que venham outros 110 anos de evolução e excelência”, conclui Navarro.