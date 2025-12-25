“Rei do Acesso” no Estado de São Paulo existe um só: o bauruense Luiz Carlos Martins. Após ter conquistado, no ano passado, o seu 20.º acesso na carreira como treinador, levando o Grêmio Prudente da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista, o objetivo agora é repetir o feito com o Bandeirante de Birigui.

Ele conta com outros dois bauruenses em sua comissão técnica para a disputa da Série A3 do estadual: o auxiliar Washington Benho, que o acompanha desde o acesso de 2022 com o Noroeste, e o analista de desempenho e performance Lucas Rocha. Ambos também comemoraram com Martins o acesso recente com o Carcará. Em 2025, ele comandou o São Bento de Sorocaba e o Rio Branco de Americana.

A pré-temporada do trio com o Grêmio Barueri começou no final de novembro, e a estreia da equipe será no dia 24 de janeiro, às 19h, em casa, diante da Portuguesa Santista.