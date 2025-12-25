“Rei do Acesso” no Estado de São Paulo existe um só: o bauruense Luiz Carlos Martins. Após ter conquistado, no ano passado, o seu 20.º acesso na carreira como treinador, levando o Grêmio Prudente da Série A3 para a Série A2 do Campeonato Paulista, o objetivo agora é repetir o feito com o Bandeirante de Birigui.
Ele conta com outros dois bauruenses em sua comissão técnica para a disputa da Série A3 do estadual: o auxiliar Washington Benho, que o acompanha desde o acesso de 2022 com o Noroeste, e o analista de desempenho e performance Lucas Rocha. Ambos também comemoraram com Martins o acesso recente com o Carcará. Em 2025, ele comandou o São Bento de Sorocaba e o Rio Branco de Americana.
A pré-temporada do trio com o Grêmio Barueri começou no final de novembro, e a estreia da equipe será no dia 24 de janeiro, às 19h, em casa, diante da Portuguesa Santista.
MARTINS
Luiz Carlos Martins é considerado o maior treinador da história do Norusca. Ele destaca que a Série A3 é um campeonato muito difícil e nivelado. Além de cuidar do time, o bauruense também tem um olhar de gestor de futebol, ou seja, se atenta à preservação do gramado do Estádio Municipal Pedro Marin Berbel, à alimentação dos atletas e ao descanso.
“Nosso pensamento é trabalhar para buscar o acesso, mas vamos por etapas. O objetivo inicial é a classificação entre os oito. Na Série A3, pelo Noroeste, tivemos dificuldades e batemos na trave dois anos seguidos, antes de subir o time. E passamos por uma pandemia no meio disso tudo. Então, é importante o torcedor do Bandeirante ter paciência”, finaliza o Rei do Acesso.
WASHINGTON
Washington Benho começou no futebol ainda nas escolinhas de Bauru: Ressaca, Bom da Bola e Talentos 10. Foi jogar na base do Cascavel-PR aos 13 anos. Aos 15, atuou na base do Noroeste, em uma época em que o time principal estava na Série A1, no auge da Era Damião. No ano seguinte, foi para o Mirassol-SP jogar o sub-17. Retornou ao Noroeste no sub-20 para disputar a Copa São Paulo de 2014. Nesse período, já conhecia Martins.
Em 2018, formou-se bacharel em Educação Física e se especializou na área do futebol, o que o levou a atuar como professor em escolas de formação em Bauru. Em 2021, quando Martins já estava no Alvirrubro (desde 2019), houve o convite para integrar a comissão técnica, junto com o filho do treinador, André Martins. Eles trabalham juntos desde então.
ROCHA
Lucas Rocha, de 30 anos, começou sua carreira como jornalista esportivo, atuando como setorista do Noroeste e do Bauru Basket pela rádio Auriverde. Em 2024, resolveu se aventurar em outro sonho: estudar e trabalhar com performance de atletas de futebol. Desde então, conquistou dois acessos estaduais, um em São Paulo, pelo Grêmio Prudente, e outro em Minas Gerais, pelo Uberaba Sport Clube. Ele também traz na bagagem passagens pelo Comercial de Ribeirão Preto, Rio Branco (PR), São Bento e Nacional de Uberaba.